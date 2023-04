Niño en pobreza extrema muere por comer desperdicios

Un menor de 12 años de edad, así como sus hermanos hurgaban en los botes de basura en busca de comida para alimentarse en Venezuela

Por: Patricia Agüero

Abril 19, 2023, 16:00

La pandemia del covid-19 dejó 16 millones más de niños y jóvenes pobres en Latinoamérica y causó un retroceso de 20 años en los indicadores pobreza.

Existen aproximadamente 87 millones de niños, niñas y adolescentes pobres en América Latina y el Caribe. Según estimaciones de Unicef y Save the Children, la pandemia del covid-19 ha podido adicionar 15.9 millones de niños, niñas y adolescentes a las filas de la pobreza.

En el contexto de esta pobreza, un menor de 12 años que hurgaba en los botes de basura en busca de comida, perdió la vida presuntamente por comer desperdicios envenenados.

Los hechos ocurrieron en un basurero en Caicara de Maturín, Monagas, Venezuela.

De acuerdo con el relato del padre en un video publicado en redes sociales por una Organización No Gubernamental, su hijo Manuel de 12 años de edad falleció presuntamente por comer desperdicios envenenados en el basurero antes mencionado.

Rudy José Arzolar Olivero es un hombre que vive en situación de pobreza extrema, y tuvo que hacerse cargo de sus seis hijos solo, después de que su esposa y madre de los menores perdió la vida.

El padre de familia narró que no tiene dinero para poder alimentarse él y sus hijos por lo que se ven en la necesidad de buscar al interior de los botes de basura en búsca de comida, fue precisamente este motivo que llevó a su hijo Manuel a comer desperdicios presuntamente envenenados.

'Yo soy padre y madre a la vez para ellos. La mamá murió. Espero que me ayuden. No tengo qué darles. No hay trabajo. Lo que conseguimos es para medio comer', explica el padre de los niños