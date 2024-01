Niño de 2 años muere de hambre junto al cadáver de su papá

Un niño de dos años murió de hambre junto al cuerpo de su padre después de que su familia dijo que los servicios sociales le fallaron.

Bronson Battersby, de 2 años, fue encontrado dos semanas después de que un vecino lo viera con vida por última vez en Skegness, Lincolnshire en Inglaterra.

Su padre Kenneth, de 60 años, murió de un ataque cardíaco poco después del 26 de diciembre, dejando al niño en la oscuridad, sin comida ni agua durante días.

Los servicios sociales hablaron con Kenneth el 27 de diciembre para organizar una visita a la casa el 2 de enero. Después de no recibir respuesta ese día, el consejo dijo que el trabajador social se comunicó con la policía e hizo una visita sin previo aviso dos días después, después de lo cual nuevamente se comunicaron con la policía.

Sin embargo, pasaron otros cinco días antes de que se encontraran los cuerpos del padre y del hijo el 9 de enero, después de que el ayuntamiento dijo que el trabajador social se vio obligado a obtener acceso del propietario para entrar ellos mismos a la propiedad.

El consejo inició una revisión rápida del caso después de que, según informes, pruebas preliminares descubrieran que Bronson, que estaba bajo atención de servicios infantiles, había muerto de deshidratación y hambre.

La madre de Bronson, Sarah Piesse, de 43 años, dijo a The Sun : "Si los servicios sociales hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo. Pero no hicieron nada. No puedo creerlo. No pueden permitir que se salgan con la suya. Tenemos que poder confiar en los trabajadores sociales para mantener seguros a nuestros niños”.

La madre de tres hijos añadió: "He tenido los resultados de la autopsia. Bronson murió de hambre porque murió su padre. Creen que Kenneth murió no antes del 29 de diciembre. Significa que si la trabajadora social hubiera presionado para entrar cuando no recibió respuesta el 2 de enero, Bronson todavía habría estado vivo”.

Después de haber visto a Bronson por última vez después de una pelea con su expareja antes de Navidad, la madre desconsolada dijo que no pudo sostener a su hijo cuando fue a identificarlo. "No pude levantarlo porque su cuerpo era demasiado frágil", dijo. Sólo podía tocarlo.

La policía de Lincolnshire dijo que las muertes no están siendo tratadas como sospechosas luego de las investigaciones y el caso ahora pasó a la oficina forense.

El trabajador social implicado no ha sido suspendido, pero se ha tomado un tiempo libre tras el incidente.

