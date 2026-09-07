Niña y su padre mueren tras ataque aéreo en Ciudad de Gaza

Hasta el momento, no se han presentado públicamente pruebas sobre la función que presuntamente desempeñaba Akila dentro del grupo armado

Una niña de ocho años y su padre murieron este domingo 6 de septiembre después de que un ataque aéreo israelí alcanzara el vehículo en el que viajaban al oeste de Ciudad de Gaza.

El ataque también dejó seis personas heridas, dos de ellas en estado crítico, según información proporcionada por autoridades médicas del Hospital Al Shifa.

Ataque ocurrió al oeste de Ciudad de Gaza

Las víctimas fueron identificadas como Wafaa Yousef Nabil Akila, de ocho años, y su padre, Youssef Nabil Rabah Akila, de 36. La menor cumpliría nueve años el próximo 11 de noviembre.

El vehículo fue alcanzado durante la tarde cerca del cruce de Hamid, en el barrio Al Nasr. Versiones locales indican que la operación habría sido ejecutada mediante una aeronave de reconocimiento o un dron militar israelí.

Después del ataque, cuerpos de emergencia trasladaron a las víctimas y a los lesionados al Hospital Al Shifa, donde se confirmó la muerte del hombre y de su hija. Dos de las seis personas heridas permanecían en condición crítica.

Ejército israelí afirma que buscaba a un integrante de Hamás

El Ejército israelí informó que el objetivo de la operación era un supuesto integrante de Hamás y señaló inicialmente que continuaba revisando los resultados del ataque.

Información difundida posteriormente identificó a Youssef Akila, también conocido como “Abu al-Walid”, como un presunto comandante de una unidad vinculada con las Brigadas Al Qassam.

Hasta el momento, no se han presentado públicamente pruebas sobre la función que presuntamente desempeñaba Akila dentro del grupo armado. Hamás tampoco había confirmado oficialmente su pertenencia o responsabilidad dentro de su estructura.