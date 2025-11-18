Niña deberá conservar el apellido paterno pese a antecedentes

La madre argumentó que obligar a su hija a llevar el apellido del hombre que la violó constituía un 'daño' y era contrario al bienestar de la menor

Una niña de 5 años deberá mantener el apellido de su padre a pesar de que éste violó a su madre en el Reino Unido, tras un fallo judicial británico que ha dado prioridad a los lazos familiares por encima del trauma de la víctima.

El Tribunal Superior de Londres rechazó el recurso que había presentado la madre para cambiar el apellido de su hija a raíz de abusos sufridos por parte del padre, informa hoy 'The Times'.

El juez dictaminó que mantener el apellido paterno era crucial para preservar la identidad y los vínculos de la pequeña con su familia paterna, a pesar de que su progenitor no ha tenido contacto con ella desde 2021 tras haber sido condenado por agresiones sexuales.

La madre argumentó que obligar a su hija a llevar el apellido del hombre que la violó constituía un "daño" y era contrario al bienestar de la menor.

Con su decisión, la corte respaldó la sentencia de un tribunal inferior que consideró que cambiar el nombre supondría una "ruptura adicional" en el vínculo con el padre que no estaba justificada ni era proporcionada.

La abogada de la madre, Charlotte Proudman, criticó duramente la sentencia porque demostraba que "los derechos de un violador son más importantes que los de la víctima y el derecho de una niña a la libertad".

Aunque la apelación para cambiar el nombre fue rechazada, la madre logró una victoria parcial, ya que el Tribunal Superior extendió una orden de alejamiento del padre hasta 2027.