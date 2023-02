Niña de 6 años es diagnosticada con cáncer de mama

De acuerdo con los especialistas, se trata de un caso atípico que ocurre una vez en 400 millones de personas. Los médicos tuvieron que extirparle el seno

Por: Patricia Agüero

Febrero 09, 2023, 17:00

Un atípico caso de cáncer infantil está conmocionando a la comunidad científica, se trata de una niña originaria de Chile y de tan solo siete años de edad a quien le fue diagnosticado cáncer de mama.

Se trata de Maura, cuando tenía 6 años, su madre Patricia Muñoz detectó que su hija tenía un pequeño punto debajo del pezón, motivo por el que decidió llevarla a consultar, el médico señaló que se trataba de una situación anormal y pidió a la mujer tratar a la brevedad el caso.

Tras realizarle los estudios clínicos, los resultados arrojaron que se trataba de cáncer de mamá, un caso sumamente anormal. De hecho solo se tiene el registro de un caso en Estados Unidos, pero fue en una niña mayor.

En el caso de Maura, los médicos decidieron extirparle la mama para evitar que el tumor se extendiera a otras partes del cuerpo.

'Tengo fotos de la Maura y yo lloro. Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama. ¿Qué me acarrea a mí eso ahora? Que ella cuando sea más grande no se acepte, un sinfín de cosas', dijo Patricia Muñoz en entrevista para el canal de noticias 24 Horas.

Maura y su familia esperan los resultados de la operación de cáncer de mama, y esperan que la intervención no haya provocado metástasis.

Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en mujeres, la mayoría de este tipo de cáncer le ocurre a mujeres por encima de los 50 años.





El presidente de la Asociación Chilena de Paciente Oncológicos, Felipe Tagle, explicó que muchos de los médicos declinaron la participación al ser un caso completamente atípico y señaló que solo hay un precedente similar en Estados Unidos.

'A nivel mundial no existe ningún caso parecido al de Maura. El único parecido que tiene es el de una niña que le detectaron un cáncer similar a los 10 años en Estados Unidos. Es uno en 200 millones, el de Maura puede ser uno en 400 millones', afirmó el especialista para el medio chileno 24H.

Datos sobre el cáncer infantil

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo; cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 280,000 niños de entre 0 y 19 años.

En América Latina y el Caribe, se estima que al menos 29,000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años resultarán afectados por el cáncer anualmente. De ellos, cerca de 10,000 fallecerán a causa de esta enfermedad.

En México se diagnostican más de 5 mil nuevos casos de cáncer infantil cada año. El diagnóstico temprano es crucial. Ante cualquier signo o síntoma que se detecte en niños y niñas, se debe acudir al médico. El diagnóstico temprano salva vidas.