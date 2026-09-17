Nigeria detiene a capo mexicano ligado a red de metanfetamina

El arresto se efectuó tras varios meses de investigaciones que también llevaron al desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina

Las autoridades de Nigeria han detenido al ciudadano mexicano Arturo Carrera Loaiza, al que consideran un "capo" vinculado a una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina en el país, informó la Agencia Nacional Antidrogas de Nigeria (NDLEA).

La detención se produjo el pasado 19 de agosto, cuando Carrera Loiaza, de 40 años, intentaba huir desde el aeropuerto de Lagos, aunque la NDLEA informó de la operación en un comunicado.

El arresto se efectuó tras varios meses de investigaciones que también llevaron al desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina en el estado de Ebonyi.

Según la agencia, Carrera Loaiza entró en Nigeria el pasado 10 de junio junto a otro ciudadano mexicano, José Ceballos Pérez.

Las pesquisas comenzaron después de que la NDLEA detuviera el 17 de junio al mexicano José Villa Ochoa, de 56 años, y a cuatro colaboradores nigerianos en un laboratorio clandestino situado en una zona boscosa de Tapa, en el estado de Oyo.

Villa Ochoa identificó a Carrera Loaiza como la persona que lo había "reclutado y trasladado a Nigeria", según la agencia.

Tras su detención en Lagos, Carrera Loaiza aseguró durante un interrogatorio que había viajado a Nigeria invitado por un contacto nigeriano identificado únicamente como "Henry" para participar en un negocio de restauración y negó conocer la fabricación de metanfetamina o estar relacionado con el laboratorio de Tapa.

"Sin embargo, nuestros hallazgos contaban una historia diferente", subrayó la NDLEA.

Los investigadores aseguraron haber recuperado fotografías en las que Carrera Loaiza aparecía con una bata azul junto a equipos que la agencia considera compatibles con la producción de metanfetamina.

Los metadatos de localización de esas imágenes condujeron a los agentes hasta una propiedad en construcción en Isiata Ugoni Okposi, en el estado de Ebonyi, donde también recuperaron una tarjeta de memoria de un sistema de videovigilancia.

Según la NDLEA, las grabaciones mostraban a un extranjero con una bata de laboratorio que coincidía con la imagen de Carrera Loaiza y registraron el traslado de productos químicos y equipos desde el inmueble durante la noche del 21 de agosto.

Las autoridades rastrearon posteriormente esos materiales hasta otra vivienda cercana, donde incautaron grandes cantidades de productos químicos relacionados con la fabricación de metanfetamina y diverso equipamiento de laboratorio.

La operación se enmarca en una investigación más amplia sobre redes clandestinas de producción de droga en Nigeria.

El pasado 16 de mayo, la NDLEA ya había detenido a tres mexicanos y siete nigerianos en un escondite situado en una zona forestal del estado de Ogun.

"No se permitirá que Nigeria se convierta en un refugio para cárteles transnacionales de la droga que buscan trasladar sus laboratorios desde otras jurisdicciones a nuestros bosques y comunidades rurales", afirmó el presidente de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa.

La agencia aseguró que continuará investigando la red, incluidos sus posibles financiadores y colaboradores locales.