Nieta de expresidente John F. Kennedy anuncia que padece cáncer

Ante su diagnóstico, la periodista especializada en asuntos climáticos criticó a su primo Robert F. Kennedy Jr. por su postura contra la medicina

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, anunció que padece cáncer.

Schlossberg, de 35 años y madre de dos hijos, reveló parte del proceso que ha vivido desde que fue diagnosticada de leucemia, en el que su médico le transmitió que podría permanecer un año con vida.

Relató que fue diagnosticada poco después del nacimiento de su segunda hija en mayo de 2024. Desde entonces, se ha sometido a sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad, además de un trasplante de médula ósea de su hermana.

Sin embargo, criticó los recortes de fondos a la investigación médica que su primo Robert F. Kennedy Jr. promovió tras ser nombrado secretario de Salud por el presidente Donald Trump.

Es hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy.