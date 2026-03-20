Niegan asilo a familia Liam Conejo, niño detenido en Minneapolis

El menor y su padre fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis, en medio de un despliegue de agentes migratorios

Un juez de inmigración en Minneapolis negó la solicitud de asilo a la familia de un niño de cinco años cuya imagen, con una gorra de conejo y mochila de Spider-Man, se difundió ampliamente tras su detención durante operativos migratorios.

La resolución ordena la deportación a Ecuador, decisión que ya fue impugnada por la defensa legal.

Ordenan deportación tras negar asilo a familia

El fallo fue emitido por el juez John Burns, quien determinó que la familia de Liam Conejo Ramos no cumple con los requisitos para obtener protección bajo las leyes de asilo. La decisión incluye a su padre, Adrian Conejo Arias, originario de Ecuador.

De acuerdo con la abogada Danielle Molliver, el equipo legal ya presentó una apelación, proceso que podría extenderse por meses o incluso años dentro del sistema judicial. Sin embargo, advirtió que el gobierno podría buscar acelerar el procedimiento.

Detención en redadas migratorias desató el caso

El menor y su padre fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis, en medio de un despliegue de agentes migratorios en la región. Ambos permanecieron 10 días bajo custodia en un centro de detención en Texas antes de ser liberados por orden judicial.

Las redadas formaron parte de un operativo de gran escala que incluyó la presencia de miles de agentes en la zona, lo que generó protestas diarias y tensiones entre autoridades y comunidades locales.

Apelación busca revertir decisión judicial

La defensa sostiene que el padre del menor ingresó legalmente a EUA en diciembre de 2024 mediante una solicitud de asilo, lo que, según argumentan, le permitiría permanecer en el país mientras se resuelve su caso.

“Estamos profundamente decepcionados por la decisión equivocada del juez. Estamos comprometidos con la familia y lucharemos la apelación, obviamente, lo mejor que podamos”.

La abogada indicó que, en el mejor escenario, el proceso podría mantenerse activo durante varios meses, aunque no descartó un litigio prolongado.

Liam presenta afectaciones emocionales

Tras su liberación, Liam regresó a su escuela en un suburbio de Minneapolis. No obstante, su defensa asegura que tanto él como su padre presentan afectaciones emocionales derivadas del tiempo que permanecieron detenidos.

“Ahora tienen miedo” de lo que podría pasar.

El caso ha generado atención pública no solo por la edad del menor, sino por las circunstancias en que ocurrió su detención y la difusión de su imagen.

Versiones encontradas sobre el operativo

Vecinos y funcionarios escolares han acusado a agentes federales de utilizar al menor como “cebo” para que su madre saliera del domicilio. Esta versión fue rechazada por el Departamento de Seguridad Nacional, que la calificó como una “mentira descarada”.

Las autoridades sostienen que el padre intentó huir a pie y dejó al niño dentro de un vehículo en la entrada de su vivienda, versión que también ha sido negada por la familia.