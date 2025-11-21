Nicolás Maduro dice que concierto por su cumpleaños 'era broma'

Maduro bromeó con que recibió una llamada de la cantante estadounidense Taylor Swift y del puertoriqueño Bad Bunny que, añadió, no pudo contestar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desmintió este jueves que habrá un concierto en un estadio de Caracas el próximo domingo por su cumpleaños número 63 y que fue una broma que mucha gente se creyó porque, dijo, a los venezolanos les gusta el "bochinche (fiesta)".

"Como a la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó (...) tú no te imaginas, Delcy (Rodríguez), la cantidad de mensajes y llamadas que he recibido de artistas venezolanos, de música venezolana, de salsa, de rock, de reguetón, de todas las edades y músicos de otras partes del mundo que me mandaron el mensaje: 'dígame a qué hora tengo que estar para ir a cantar en el Monumental", expresó el mandatario en un acto por el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro bromeó con que recibió una llamada de la cantante estadounidense Taylor Swift y del puertoriqueño Bad Bunny que, añadió, no pudo contestar.

El gobernante dijo que el domingo la gente se debe concentrar "única y exclusivamente" en ir a votar en la consulta popular en la que los 5.336 circuitos comunales del país elegirán proyectos comunitarios que serán financiados por el Estado.

Además, afirmó que su celebración de cumpleaños será la bendición que le envíe el pueblo.

"Donde quieran pican una tortica (un pastel) a mi nombre y se echan una guarapita (una bebida casera dulce con licor) y echen una bailadita, así que el Monumental será en todo el país", añadió.

Este jueves, Maduro publicó un video en Telegram en el que anunció que celebraría su cumpleaños con un concierto en el estadio Monumental Simón Bolívar, en la capital venezolana, una estructura con capacidad para unas 40.000 personas.

El mandatario venezolano cumple 63 años el próximo domingo 23 de noviembre, fecha que coincide con la cuarta consulta popular que organiza el chavismo para elegir proyectos comunales que serán financiados por el Estado.

La celebración de esta consulta popular y de su cumpleaños se da en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que el Gobierno venezolano ve como una "amenaza" que busca propiciar un cambio de régimen.

El pasado domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que a partir del lunes 24 de noviembre designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro.