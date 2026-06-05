Nicolás Maduro contrata a abogado de 'Diddy' para su defensa

Su incorporación se produjo dos días después de que el abogado principal de Maduro, Barry Pollack, anunciara su llegada al bufete Harris Trzaskoma

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, incorporó este jueves a la abogada principal del magnate del hip-hop, condenado por dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, a su equipo de defensa de acuerdo con registros judiciales consultados por EFE.

La abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, fue incorporada formalmente al equipo legal de Maduro mediante una notificación presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde el presidente depuesto enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas por los que se declaró no culpable.

Estevao formó parte de la defensa del magnate del hip-hop Sean 'Diddy' Combs y participó en el juicio que concluyó con la absolución del artista de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para extorsionar.

Durante ese proceso, la abogada estuvo a cargo del contrainterrogatorio de Cassandra Ventura, principal testigo de la acusación y expareja del músico.

Su incorporación se produjo dos días después de que el abogado principal de Maduro, Barry Pollack, anunciara su llegada al bufete Harris Trzaskoma.

Pollack, conocido también por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, adelantó que buscará impugnar la legalidad de la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos.

Esto, mientras la defensa prepara mociones previas al juicio cuya próxima audiencia está prevista para el 30 de junio en Manhattan.

El Gobierno de Estados Unidos permitió, en abril, que el Estado venezolano financie la defensa legal de Maduro en el proceso, tras una disputa sobre el uso de fondos públicos para cubrir los honorarios de sus abogados.

La decisión, recogida en presentaciones judiciales ante el juez Alvin Hellerstein, supuso un cambio respecto a restricciones previas que impedían ese tipo de pagos por las sanciones vigentes, aunque se establecieron condiciones específicas sobre el origen y la disponibilidad de los recursos.