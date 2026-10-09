Neutralizan artefactos explosivos durante evento oficial

Agentes interceptaron un vehículo con cilindros bomba cerca de un estadio donde se desarrollaba una ceremonia policial.

Las fuerzas de seguridad de Colombia asestaron dos golpes clave contra el crimen organizado en distintas regiones del país, al neutralizar arsenales explosivos destinados a perpetrar ataques masivos contra la fuerza pública y la población civil.

En una primera intervención de control territorial en el municipio de La Macarena, Meta, tropas del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un depósito ilegal de material bélico perteneciente a la estructura narcocriminal ‘Jorge Suárez Briceño’.

El reporte del Ministerio de Defensa confirmó el aseguramiento y posterior neutralización controlada de dos artefactos explosivos de aproximadamente 20 kilogramos cada uno, junto a 12 artefactos adicionales de unos 5 kilogramos, desarticulando la capacidad operativa de este grupo armado en la zona sur del territorio nacional.

De forma simultánea, efectivos de la Policía Nacional de Colombia frustraron una acción terrorista de gran escala en la ciudad de Pasto, en las inmediaciones del Estadio Libertad, recinto donde se llevaba a cabo una ceremonia oficial de ascensos policiales. Gracias a labores previas de inteligencia, los agentes detectaron e interceptaron un vehículo con placas adulteradas, logrando la detención en flagrancia de dos sujetos con antecedentes criminales por rebelión y tráfico de armas.

Al inspeccionar el automóvil en Pasto, las autoridades hallaron una letal carga compuesta por dos cilindros bomba de 100 libras equipados con rampas de lanzamiento, detonadores y 23 artefactos explosivos improvisados tipo “tatuco” diseñados para activarse al impacto.

Según los informes técnicos oficiales, este material contaba con un poder destructivo capaz de generar afectaciones severas en un radio superior a los 400 metros a la redonda. Con ambas intervenciones oportunas, las autoridades colombianas evitaron tragedias masivas y reafirmaron su compromiso con el orden público y la seguridad nacional.