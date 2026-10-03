Neutralizan a 5 miembros de grupos armados en Ecuador

Las fuerzas militares neutralizaron a los agresores vinculados a grupos criminales dedicados a la extorsión en zonas mineras.

Un saldo de cinco presuntos miembros de grupos armados organizados (GAO) abatidos dejó un enfrentamiento registrado en la provincia de Orellana, Ecuador, luego de que personal del Ejército Ecuatoriano repeliera una agresión armada durante un operativo en el sector conocido como Guayusa, en el cantón Francisco de Orellana.

De acuerdo con información oficial de las Fuerzas Armadas, la intervención militar se llevó a cabo a partir de labores de Inteligencia Militar que ubicaron la presencia de individuos armados vinculados al GAO "Los Lobos" y a la facción "Bloque Central de la Montaña" (BCM) de los Comandos de la Frontera. Al percatarse de la presencia militar, los sujetos abrieron fuego contra las tropas, desencadenando la respuesta de los efectivos en el sitio.

Tras la confrontación en la que fueron neutralizados los cinco agresores, quienes al momento no han sido identificados, las autoridades aseguraron 3 fusiles de asalto calibre 5.56 mm, munición diversa para armas de alto poder, un chaleco táctico y diversas evidencias e indicios en el sitio del enfrentamiento.

Informes de Inteligencia Militar señalan que ambas estructuras criminales mantenían una alianza en la región con el objetivo de ejecutar extorsiones e intimidar a propietarios y operadores de maquinaria relacionada con la minería ilegal en las zonas de Alto Punino, Sardinas y San Lorenzo.

Tanto el armamento como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar las diligencias correspondientes, mientras el Ejército Ecuatoriano reafirmó que continuará con los patrullajes de control territorial.