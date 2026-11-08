Netanyahu en riesgo: su rival formará nuevo gobierno en Israel

El opositor recibió el apoyo de 67 legisladores y tendrá hasta seis semanas para reunir una coalición y encabezar el próximo gobierno israelí

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció que encomendará al líder opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo gobierno, en un revés político para el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien no consiguió asegurar una mayoría parlamentaria tras las elecciones del 27 de octubre.

La decisión coloca al exjefe del Estado Mayor israelí ante la posibilidad de encabezar una nueva administración, aunque deberá superar diferencias entre los partidos de oposición y reunir los apoyos necesarios para construir una coalición.

La oficina presidencial informó que Herzog recibirá formalmente a Eisenkot este domingo 8 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo local, para entregarle el mandato.

Eisenkot obtiene más respaldos que Netanyahu

La designación se produjo después de una ronda de consultas con las distintas fuerzas políticas representadas en la Knéset, el Parlamento israelí.

Durante ese proceso, 67 de los 120 legisladores recomendaron que Eisenkot recibiera la encomienda de formar gobierno. Los apoyos provinieron de los principales partidos judíos de oposición y de dos listas árabes.

En contraste, Netanyahu obtuvo el respaldo de 46 diputados, mientras que otros siete legisladores no recomendaron a ninguno de los aspirantes.

Aunque el partido centrista Yashar, encabezado por Eisenkot, quedó en segundo lugar en las elecciones, detrás del Likud de Netanyahu, el actual primer ministro no logró mantener una mayoría para continuar al frente del Ejecutivo.

El opositor tendrá hasta seis semanas para formar coalición

Una vez que reciba oficialmente el mandato, Eisenkot contará con 28 días para integrar un gobierno. El plazo podrá ampliarse hasta 14 días adicionales por decisión presidencial.

Sin embargo, las negociaciones estarán marcadas por las diferencias entre las fuerzas que respaldan su candidatura, particularmente sobre la posibilidad de recibir apoyo de los partidos árabes o alcanzar acuerdos con agrupaciones ultraortodoxas.

La posibilidad de una coalición respaldada por partidos árabes representa uno de los principales desafíos políticos, debido a las objeciones de algunos sectores de la oposición israelí.

El resultado de las elecciones del 27 de octubre dejó un Parlamento sin una mayoría definida y debilitó la posición del bloque encabezado por Netanyahu, quien ha sido una de las figuras centrales de la política israelí durante años.