Netanyahu desmiente con video rumores sobre su muerte

El primer ministro israelí publicó un video en redes sociales donde ironiza sobre versiones difundidas desde Irán que lo daban por muerto tras un clip viral

El primer ministro de Benjamin Netanyahu desmintió este domingo los rumores que circulaban en internet sobre su presunta muerte, luego de publicar un video en la red social X (Twitter) en el que aparece pidiendo un café y bromeando sobre las especulaciones.

En la grabación, el líder israelí conversa con un asistente que le pregunta directamente por las versiones difundidas en los últimos días, en las que se afirmaba que había sido asesinado.

Netanyahu responde con un juego de palabras en hebreo: “me apasiona el café (...) me apasiona mi gente”, utilizando una expresión que también puede interpretarse como “me muero por un café”.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Video viral alimentó las especulaciones

Las versiones sobre su presunta muerte surgieron después de que circulara en redes sociales un fragmento de un discurso grabado del primer ministro. En el segundo 0:33 del video, un efecto visual provocó que pareciera que tenía seis dedos en una mano, lo que llevó a algunos usuarios a afirmar que el contenido había sido generado con inteligencia artificial.

El clip se volvió viral y alimentó teorías sobre un supuesto asesinato del mandatario, impulsadas principalmente por cuentas en redes sociales vinculadas a narrativas desde Irán.

Sin embargo, un análisis forense realizado por Agencia EFE, a través de su unidad de verificación, descartó que el video hubiera sido creado con inteligencia artificial.

El estudio, que incluyó una revisión fotograma por fotograma, determinó que el supuesto “sexto dedo” en realidad corresponde al dorso de la mano del primer ministro, que sobresale junto a la sombra del meñique y genera una ilusión óptica.

Los rumores surgieron en un momento de alta tensión en Medio Oriente. El pasado 28 de febrero, Israel lanzó junto con Estados Unidos una serie de bombardeos contra Irán.

Ese mismo día fue asesinado en Teherán el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, junto con otros altos cargos del régimen, en un hecho que elevó aún más la tensión en la región.