Netanyahu advierte a Irán a dos días de elecciones en Israel

Netanyahu sostuvo que Irán y los grupos armados aliados de Teherán podrían intentar provocar a Israel mediante ataques en vísperas de los comicios

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó con una respuesta militar “aplastante” contra Irán y sus aliados si atacan territorio israelí, a dos días de las elecciones parlamentarias del martes 27 de octubre, en las que busca mantenerse al frente del Gobierno.

En un video difundido este domingo por su oficina, Netanyahu afirmó que los servicios de inteligencia tienen indicios de posibles agresiones destinadas a alterar la jornada electoral. No presentó públicamente pruebas que permitan verificar de manera independiente esa advertencia.

El mensaje fue grabado junto a una batería del sistema antimisiles Arrow, desde donde aseguró que el Ejército está preparado para realizar operaciones defensivas y ofensivas.

Advierte sobre posibles ataques durante las elecciones

Netanyahu sostuvo que Irán y los grupos armados aliados de Teherán podrían intentar provocar a Israel mediante ataques en vísperas de los comicios. Como respuesta, advirtió que enfrentarían golpes de una magnitud superior a la que, según dijo, podrían anticipar.

“No nos pongáis a prueba”, expresó el mandatario, quien ha reiterado durante las últimas semanas sus señalamientos sobre posibles amenazas relacionadas con el proceso electoral.

La declaración constituye una advertencia condicionada a una agresión y no el anuncio de una operación militar ya ejecutada.

El sistema Arrow, desarrollado conjuntamente por Israel y Estados Unidos, está diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance. Forma parte de las capacidades de defensa utilizadas por Israel frente a las amenazas procedentes de Irán.

La seguridad ocupa el cierre de la campaña

La advertencia ocurre en la recta final de unas elecciones decisivas para Netanyahu, quien acumula casi dos décadas al frente del Gobierno en distintos periodos y ha colocado la confrontación con Irán entre los principales argumentos de su campaña.

Los sondeos previos a la votación muestran una competencia cerrada entre su bloque y la oposición, sin que ninguno tenga asegurados los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria. La composición del Parlamento determinará las posibilidades de formar la siguiente coalición de gobierno.

Durante la mañana del domingo, Netanyahu también difundió una imagen generada con inteligencia artificial que representaba una explosión nuclear sobre Tel Aviv, como parte de su mensaje político sobre la amenaza iraní. La imagen no corresponde a un hecho real.

Una nueva advertencia en medio de la tensión con Irán

El primer ministro ya había planteado desde septiembre la posibilidad de ataques antes de las elecciones. El 14 de octubre, sin embargo, declaró que no favorecía una ofensiva preventiva contra Irán antes de la votación, aunque mantuvo sus advertencias de represalias ante cualquier agresión.

El mensaje de este domingo vuelve a colocar la amenaza de una escalada militar en el cierre electoral. Mientras Netanyahu asegura que Israel está preparado para responder, la existencia de un plan concreto para alterar los comicios permanece como una afirmación del mandatario, sin evidencias públicas presentadas en su declaración.