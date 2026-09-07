Nepal y Tíbet suman 1,384 muertos por inundaciones

En la región china del Tíbet, golpeada por una avalancha de lodo y rocas, las autoridades reportaron 43 fallecidos y 519 personas desaparecidas

A 12 días de las devastadoras riadas que azotaron la cordillera del Himalaya, Nepal y el Tíbet contabilizan 1,384 muertos y más de 5,500 desaparecidos, mientras continúan los operativos para localizar a las víctimas.

En Nepal, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) reportó este domingo 1,341 fallecidos y 4,996 desaparecidos.

La cifra de muertos tuvo una ligera variación respecto al balance anterior, que registraba 1,344 víctimas. Las autoridades atribuyeron el cambio a la complejidad de las labores forenses y a la recuperación de restos parciales entre los escombros.

Entre los desaparecidos en Nepal se encuentran 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles. Hasta ahora, las autoridades únicamente han podido entregar 98 cuerpos a sus familiares.

Tíbet suma 43 muertos y 519 desaparecidos

En la región china del Tíbet, golpeada por una avalancha de lodo y rocas, las autoridades reportaron 43 fallecidos y 519 personas desaparecidas.

Pese al tiempo transcurrido, equipos de rescate mantienen la esperanza tras localizar con vida a cuatro personas en los últimos días.

Horas antes, un ciudadano chino fue localizado con vida después de pasar 11 días atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en Rasuwa.

El Gobierno de Nepal mantiene desplegados 21,465 efectivos del Ejército, la Policía y la Fuerza Armada para atender la emergencia. Estos operativos han permitido rescatar y poner a salvo a 13,104 personas, mientras que 6,075 heridos han recibido atención médica.

Además, 3,652 desplazados permanecen en 39 centros de acogida provisionales instalados en distritos severamente afectados como Rasuwa, Nuwakot y Dhading.

Rescatan con vida a trabajador atrapado en túnel de Nepal

Un ciudadano de origen chino fue rescatado con vida de un túnel hidroeléctrico en el norte de Nepal, diez días después de quedar atrapado por las inundaciones y deslizamientos que devastaron parte de la región del Himalaya.