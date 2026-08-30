Nepal suma 675 muertos y 3,000 desaparecidos por la inundación

El ente nepalí reportó que 2.418 individuos permanecían registrados como desaparecidos o incomunicados, incluyendo a 589 nacionales de otras nacionalidades

Las autoridades de Nepal aumentaron este sábado a 675 el número de cuerpos encontrados después de la destructiva riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que hace que el total de muertes entre Nepal y el Tíbet ascienda a 682 individuos y mantiene a cerca de 3.000 personas sin localizar en ambas partes de la frontera.

La entidad NDRRMA (Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres) ha hecho público su último informe, que indica que se han descubierto 675 cuerpos en su territorio.

La mayoría de ellos fueron encontrados en la zona baja, específicamente en Chitwan y Nawalparasi Este, donde las víctimas fueron arrastradas por el agua y las piedras. A este número se le añaden los siete muertos que fueron reportados por China en el condado tibetano de Gyirong.

El ente nepalí reportó que 2.418 individuos permanecían registrados como desaparecidos o incomunicados, incluyendo a 589 nacionales de otras nacionalidades y 933 obreros de proyectos hidroeléctricos locales.

El hecho de que las morgues estén saturadas y los cuerpos que se recuperan en los ríos se deterioren rápidamente ha llevado a las autoridades locales, tal como en el distrito de Nawalparasi Este (Nawalpur), a empezar la recolección masiva de muestras de ADN antes de enterrar los cadáveres no identificados o irreconocibles en áreas boscosas comunitarias.

Mientras tanto, los equipos de emergencia que han sido enviados y suman miles, intentan seguir trabajando en una superficie de lodo endurecido que parece haber cubierto a decenas de personas.

Respecto a los turistas extranjeros, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha informado que 184 visitantes han sido rescatados con vida y que 420 siguen sin ser encontrados. Este sábado, entre los que fueron rescatados había dos ciudadanos españoles.

El gobierno de Nepal ha pedido ayuda internacional en lo que respecta a la conservación de cadáveres y forense, además de equipos técnicos para intentar salvar a cientos de trabajadores que podrían estar atrapados en túneles inundados en las plantas hidroeléctricas de la cuenca.