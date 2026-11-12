Negociaciones entre Rusia y Ucrania avanzan en tema humanitario

Kushner y Steve Witkoff tenían previsto viajar el jueves a Moscú para reunirse con Putin y, posteriormente, trasladarse a Dublín para consultar con Zelenski

Rusia y Ucrania cerraron este miércoles 11 de noviembre dos jornadas de negociaciones en Abu Dabi con un acuerdo de principio para realizar un intercambio masivo de prisioneros de guerra. El entendimiento abre una vía de cooperación humanitaria, aunque las delegaciones mantienen diferencias sobre los territorios en disputa y las garantías de seguridad necesarias para poner fin al conflicto.

Las conversaciones, celebradas con mediación de Estados Unidos, concluyeron sin un anuncio de alto el fuego general. El siguiente paso será una nueva gestión de los enviados estadounidenses ante los presidentes Vladímir Putin y Volodímir Zelenski para evaluar las propuestas discutidas en Emiratos Árabes Unidos.

Preparan un canje que podría involucrar a miles de prisioneros

El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, confirmó el entendimiento para un intercambio a gran escala. Por la parte ucraniana, Rustem Umerov señaló que ese fue el principal resultado de las reuniones y que los equipos trabajan en los detalles para llevarlo a cabo.

Durante la negociación se plantearon fórmulas de 1,000 prisioneros por cada parte o incluso 1,500 por cada lado, según explicó Zelenski. Sin embargo, esas cantidades seguían sujetas a discusión y no constituían una cifra definitiva de liberaciones acordadas.

El enviado estadounidense Jared Kushner indicó que el número de personas se terminaría de definir el jueves 12 de noviembre. Hasta el cierre de esta ronda, no se había anunciado la ejecución del canje.

Territorios y garantías de seguridad mantienen las diferencias

Más allá del avance humanitario, Umerov reconoció que las partes expusieron sus posiciones y que persisten desacuerdos importantes. Ucrania insiste en que cualquier solución debe incluir garantías de seguridad que impidan una nueva agresión, además de condiciones para la reconstrucción del país.

La disputa territorial sigue siendo uno de los principales obstáculos. Kiev rechaza la exigencia de Moscú de entregar la totalidad del Donbás, incluidas zonas que continúan bajo control ucraniano.

Medinski sostuvo que hubo entendimiento en algunos asuntos y diferencias en otros. La delegación rusa puso énfasis en un futuro sistema de seguridad europeo, mientras los mediadores estadounidenses reconocieron que la falta de confianza entre las partes dificulta las negociaciones.

Las conversaciones también incluyeron cuestiones humanitarias relacionadas con civiles cautivos y menores trasladados fuera de Ucrania, sin que se anunciara un acuerdo específico sobre su retorno.

Enviados de Estados Unidos llevarán las propuestas a Putin y Zelenski

Kushner y Steve Witkoff tenían previsto viajar el jueves a Moscú para reunirse con Putin y, posteriormente, trasladarse a Dublín para consultar con Zelenski. Los encuentros buscarán precisar qué propuestas pueden desarrollarse y cómo continuar el proceso diplomático.

Otro punto pendiente es la participación de Europa. Aunque representantes europeos mantuvieron consultas con Ucrania en Abu Dabi, su presencia no se tradujo en una incorporación plena a la mesa trilateral. Zelenski pidió que estén representados en las siguientes etapas, mientras Moscú expresó reservas sobre su intervención.

Los ataques continuaron durante las negociaciones. Con el canje aún pendiente de concretarse y sin un cese general de hostilidades, el acuerdo humanitario es el resultado más concreto de la ronda, mientras la solución política permanece sujeta a nuevas conversaciones.