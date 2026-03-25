NASA revela sus planes para poder habitar la Luna

La NASA compartió su plan para poder convertir la Luna en un lugar habitable para el futuro mediante su plan llamado "Ignition"

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) compartió su plan para poder convertir la Luna en un lugar habitable para el futuro mediante su plan llamado "Ignition".

Este fue explicado en términos muy vagos y simples para que pudiera ser digerible para cualquier persona y consta de tres fases principales que podrían convertir este cuerpo celeste en una extensión de la Tierra.

Exploración autónoma

La primera fase comenzaría en 2028 y consiste en enviar robots y vehículos autónomos para poder explorar toda la superficie lunar sin necesidad de arriesgar vidas humanas o de incrementar todavía más la ya de por sí enorme inversión que hará falta para poder llevar a cabo la iniciativa.

The goal is not just to reach the Moon, but to stay. 🌘 https://t.co/b24OqEEQb9 pic.twitter.com/5WPHYRNmeO — The White House (@WhiteHouse) March 24, 2026

Infraestructura semihabitable

Durante esta etapa, los astronautas ya tendrían una estancia bastante más larga, en la que incluso contarían con infraestructura que les permita llevar una especie de vida relativamente cotidiana.

Además, durante este tiempo se comenzarían a investigar todavía más los efectos de la baja gravedad en el cuerpo humano, pues ya se tienen algunos estudios al respecto, que señalan la atrofia muscular como el principal efecto, pues al no necesitar casi fuerza corporal para moverse, los astronautas pierden mucho músculo, entre otros efectos.

Presencia permanente

Sería ya en esta fase que se construirían las viviendas y demás sistemas que permitirían la vida en la Luna, con lo que oficialmente pasaría a ser una extensión de la Tierra.

¿Qué riesgos hay?

Como es de esperar, una iniciativa de este tamaño tiene una infinidad de riesgos de todo tipo, desde físicos, políticos y económicos, pues poner manos a la obra requiere de una cooperación mundial sin precedente y una inversión de dinero inimaginable, superior a la de cualquier proyecto que se haya formulado.

De igual manera, la misma naturaleza humana complica la viabilidad del programa, pues el cuerpo no está diseñado para habitar en otro entorno que no sea el de la Tierra.

Como ya se mencionó, algunos de los efectos conocidos de vivir en menor gravedad son atrofia muscular, pérdida de densidad ósea por el nulo impacto de los huesos, corazón "vago" y anemia espacial, por mencionar algunos.

¿Por qué se quiere habitar la Luna?

Además de la eterna fascinación del ser humano durante toda su existencia por este cuerpo celeste, la presencia de aproximadamente 600 millones de toneladas métricas de agua convertida en hielo es lo que le da fuerza a esta idea.

Esta cantidad de líquido es equivalente a 240,000 piscinas olímpicas o a la cantidad de agua que tiene el lago de Pátzcuaro en Michoacán.