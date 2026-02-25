NASA retrasa traslado del cohete cohete de Artemis II

Debido a fallas en el suministro de helio y mal clima, la misión Artemis II será revisada antes de su lanzamiento, posponiendo las fechas previstas para marzo

La NASA aplazó para el miércoles 26 de febrero el desmontaje y traslado del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion de la misión Artemis II hacia el hangar de revisión, tras detectarse problemas en el suministro de helio durante el fin de semana, informó la agencia espacial estadounidense.

El traslado, que estaba previsto para hoy, también se vio afectado por las malas condiciones meteorológicas en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde fuertes vientos y bajas temperaturas limitaron las operaciones en la plataforma de lanzamiento.

Este retraso se suma a problemas anteriores detectados durante la primera prueba en frío del SLS, lo que pospondrá aún más el lanzamiento de la misión tripulada que orbitará la Luna, marcando el regreso del ser humano al satélite tras más de 50 años.

Detalles técnicos

El recorrido hacia el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), de aproximadamente 6,4 kilómetros, podría tardar hasta 12 horas. Una vez en el hangar, los equipos instalarán plataformas para acceder al área donde se detectó la interrupción del flujo de helio en el cohete.

El helio es esencial para

Purgar los motores del cohete.

Presurizar los tanques de hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

Aunque los sistemas funcionaron correctamente durante los ensayos generales con carga de combustible realizados en febrero, durante una operación rutinaria de represurización la noche del sábado 21 de febrero, no se logró restablecer el flujo de helio.

Próximos pasos

La NASA investiga posibles fallas, pero cualquier reparación solo puede realizarse dentro del VAB, lo que descarta las oportunidades de lanzamiento previstas para marzo. La agencia aseguró que este tiempo adicional permitirá a los equipos completar todos los preparativos necesarios y garantizar la seguridad de la misión.

La misión Artemis II sigue siendo un hito crucial en el programa lunar estadounidense, destinado a retomar la exploración tripulada de la Luna y preparar futuras expediciones con humanos.