NASA programa en abril despegue de su misión lunar Artemis II

La NASA anunció que buscará realizar el lanzamiento de la misión Artemis II hacia la órbita lunar el próximo 1 de abril, luego de resolver las fallas técnicas que provocaron el aplazamiento del despegue programado inicialmente para febrero.

La nueva fecha fue considerada después de que la agencia espacial completara la revisión de preparación de vuelo y analizara los retos técnicos detectados durante las pruebas previas.

"Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

Misión Artemis II llevará astronautas a la órbita lunar

La misión Artemis II transportará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna, lo que representará el acercamiento más importante de una tripulación humana al satélite natural en más de medio siglo.

El traslado del cohete hacia la plataforma de lanzamiento está programado para el 19 de marzo, informó Glaze. Esto ocurrirá un día después de que los integrantes de la misión inicien el periodo de cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial ubicadas en Houston, Texas.

La NASA también señaló que en esta ocasión no realizará el ensayo general de combustible, una prueba que suele efectuarse antes de cada lanzamiento, debido a que ya se llevó a cabo en dos ocasiones durante febrero y cada intento reduce la vida útil de los tanques.

Tripulación viajará al Centro Espacial Kennedy

Los astronautas seleccionados para esta misión son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes tienen previsto trasladarse el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde se realizará el despegue.

Falla técnica obligó a aplazar el lanzamiento

El lanzamiento estaba programado inicialmente para febrero; sin embargo, fue pospuesto debido a problemas en el suministro de helio de la nave cuando el cohete ya se encontraba en el sitio de despegue.

Esta situación provocó que tanto el cohete como la cápsula fueran desmontados para poder realizar las reparaciones correspondientes.

De acuerdo con la agencia espacial, el problema se originó en un sello ubicado en el mecanismo de desconexión rápida, el cual permite el flujo de helio desde los sistemas terrestres hacia el cohete, pero que en ciertas ocasiones se movía de su lugar e impedía el paso del combustible.

"Uno de los sellos a veces se salía de su lugar y bloqueó el flujo a través del conector rápido. Terminamos quitando ese sello y reforzando otro que sería menos susceptible a ese fenómeno", explicó el presidente del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt.

Expertos advierten que la misión no está libre de riesgos

Especialistas de la NASA reconocieron que el vuelo no está exento de riesgos, debido a que se trata de una misión compleja dentro del desarrollo del programa Artemis.

"No es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo", expresó Glaze.

Programa Artemis busca regresar a la Luna

El programa Artemis tiene como objetivo el regreso del ser humano a la Luna, algo que no ocurre desde las misiones del programa Apollo.

Según el calendario actualizado de la NASA, el retorno de astronautas a la superficie lunar está previsto actualmente no antes de 2028, durante la misión Artemis IV.