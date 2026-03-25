NASA impulsa plan para crear base permanente en la Luna

La NASA anunció este martes un ambicioso plan de inversión de 20,000 millones de dólares para acelerar el regreso del ser humano a la Luna en 2028

La NASA anunció este martes un ambicioso plan de inversión de 20,000 millones de dólares para acelerar el regreso del ser humano a la Luna en 2028, con el objetivo de establecer una presencia permanente en el satélite terrestre.

El proyecto contempla realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir una base lunar en un plazo aproximado de siete años, en lo que sería la estrategia más avanzada desde el histórico Programa Apolo.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, presentó un plan de despliegue por etapas que incluye la colaboración de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, así como de agencias espaciales internacionales.

El objetivo central es que Estados Unidos logre una presencia sostenida en la superficie lunar, con infraestructura capaz de soportar misiones continuas.

Base lunar y autosuficiencia

El responsable del programa Moon Base, Carlos García Galán, explicó que en una fase avanzada se prevé la construcción de al menos tres hábitats en la Luna, además del aprovechamiento de recursos disponibles en el propio satélite.

Esto permitiría reducir la dependencia de suministros desde la Tierra y consolidar una operación de largo plazo.

Antes del objetivo de 2028, la NASA prepara la misión Artemis II, que será el primer vuelo tripulado del programa y llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna.

El lanzamiento está previsto para abril desde Florida, marcando un paso clave en la reactivación de la exploración lunar tripulada.

En paralelo, la agencia confirmó que el desarrollo de la estación orbital lunar Gateway quedará en pausa para priorizar la infraestructura de superficie y los sistemas de transporte.

“No debería sorprender a nadie que estemos pausando Gateway en su forma actual para enfocarnos en operaciones sostenidas en la superficie”, señaló Isaacman.

El plan busca llevar nuevamente astronautas a la Luna por primera vez en más de medio siglo y establecer una base antes de 2030, lo que marcaría una nueva era en la exploración espacial.