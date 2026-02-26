NASA confirma problema médico en misión Crew-11

La NASA reveló que el comandante de la misión Crew-11, fue el astronauta que sufrió un problema de salud durante su estancia en la Estación Espacial

La NASA reveló este miércoles que el comandante de la misión Crew-11, Mike Fincke, fue el astronauta que sufrió un problema de salud durante su estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI), lo que obligó a adelantar la fecha de retorno de la nave, aunque sin precisar la dolencia.

“El 7 de enero, mientras estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional, experimenté un evento médico que requirió atención inmediata por parte de mis increíbles compañeros de tripulación”, señaló Fincke en un comunicado difundido por la agencia.

El astronauta añadió que su estado “se estabilizó rápidamente” gracias a la respuesta de sus colegas y de los cirujanos de vuelo de la NASA.

Fincke indicó que actualmente se encuentra “muy bien” y continúa en Houston, donde realiza el reacondicionamiento posterior a la misión especial, que regresó a la Tierra el pasado 15 de enero, un mes antes de lo previsto.

De acuerdo con su testimonio, la agencia determinó que lo más seguro era regresar al planeta junto al resto de la tripulación para someterlo a una evaluación más completa con equipo médico no disponible en el laboratorio orbital.

“El camino más seguro era un regreso anticipado para la Crew-11; no como una emergencia, sino como un plan cuidadosamente coordinado”, precisó.

Además de Fincke, la misión estuvo integrada por la astronauta de la NASA Zena Cardman, el japonés de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso de Roscosmos, Oleg Platonov.

Junto a ellos se encontraban a bordo de la estación los astronautas Chris Williams, de la NASA, y los cosmonautas de Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev.

El regreso anticipado de la Crew-11 se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI.