Narcotraficante italiano es capturado en Magdalena Colombia

Lorenzo Dei Meneghetti, uno de los narcotraficantes más buscados por la justicia italiana y europea, fue capturado en Colombia en un operativo internacional que involucró a la Policía Nacional de ese país, Interpol y autoridades de Italia. La detención ocurrió en el municipio de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, y fue calificada como un golpe relevante contra las redes del narcotráfico transnacional que conectan Suramérica con Europa.

Objetivo prioritario para la justicia europea

Dei Meneghetti, identificado también con el alias de “Lorenzo”, figuraba en la lista de los más buscados de Italia y contaba con una notificación roja de Interpol por delitos relacionados con asociación para delinquir con fines de tráfico de drogas.

Las autoridades lo señalan como uno de los principales articuladores logísticos de rutas utilizadas para el envío de estupefacientes desde países sudamericanos hacia mercados europeos.

Su perfil lo ubicaba como un operador clave en la coordinación de cargamentos de cocaína, hachís y marihuana, así como en la conexión con organizaciones criminales en distintos puntos del continente europeo.

Operativo coordinado entre Colombia, Interpol e Italia

La captura fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía colombiana, la oficina central de Interpol en Roma y la Guardia di Finanza de Italia, tras una investigación que seguía sus movimientos desde hace varios meses. El operativo permitió ubicarlo en territorio colombiano, donde presuntamente se ocultaba mientras continuaba coordinando actividades ilícitas.

El director de la Policía Nacional de Colombia destacó que se trataba de un objetivo de alto valor para las autoridades europeas, al estar vinculado con redes que operaban entre Suramérica, Europa y el norte de África.

Vínculos con mafias internacionales

De acuerdo con las investigaciones, Dei Meneghetti mantenía conexiones con grupos delictivos en países como Italia, Túnez y Albania, que facilitaban la recepción y distribución de los cargamentos en territorio europeo. Su papel era considerado estratégico, ya que no solo coordinaba las rutas, sino también la logística para asegurar el traslado y la entrega de la droga a estas organizaciones.

Las autoridades también indicaron que el detenido habría utilizado documentación falsa para desplazarse por América Latina sin levantar sospechas, lo que le permitió operar desde la región durante un tiempo prolongado.

Golpe al narcotráfico transnacional

La detención de Lorenzo Dei Meneghetti fue calificada como un impacto significativo en la lucha contra el narcotráfico internacional, al debilitar una red que conectaba directamente a productores sudamericanos con mafias europeas.

Este caso refuerza la cooperación judicial y policial entre Colombia, Italia y organismos internacionales para combatir las estructuras criminales que operan a escala global.

Tras su captura, se prevé que el detenido enfrente un proceso de extradición para responder ante la justicia italiana por los delitos que se le imputan.