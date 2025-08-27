Musk demanda a Apple y OpenAI por prácticas anticompetitivas

XAI y X Corp. acusan a Apple y OpenAI de coludirse para frenar la competencia en inteligencia artificial e impedir el avance de sus productos

Dos empresas de Elon Musk, la startup de inteligencia artificial xAI y X Corp., presentaron una demanda este lunes en contra de Apple y OpenAI en un tribunal federal en Texas.

En la demande se acusa a ambas compañías de coludirse ilegalmente para bloquear la competencia en el sector de inteligencia artificial, al actuar como monopolios y unir fuerzas para mantener su dominio en este campo emergente.

La demanda sostiene que Apple, al verse amenazada por el avance de la IA, buscó proteger su posición en el mercado de smartphones aliándose con OpenAI, líder en el mercado de chatbots generativos.

De acuerdo con el documento, dicha alianza tiene como objetivo el restringir el acceso de otras aplicaciones de IA a los usuarios de iPhone, consolidando así la presencia de ChatGPT como única opción integrada en el sistema operativo iOS.

En junio de 2024, Apple y OpenAI anunciaron la integración de ChatGPT en los dispositivos Apple.

Para las empresas de Musk, la medida no solo limita la competencia, sino que también representa una violación de las leyes antimonopolio, ya que desalienta el desarrollo de alternativas como Grok y obstaculiza su visibilidad en la App Store.

XAI y X Corp afirman que, si no existiera este acuerdo exclusivo, Apple tendría más razones para promover otras opciones, como la app X y el propio chatbot Grok. En cambio, estas han sido excluidas de espacios destacados dentro de la tienda de aplicaciones, lo que ha derivado en pérdidas económicas significativas para las empresas de Musk, que calculan en miles de millones de dólares.

El también dueño de SpaceX ya había expresado públicamente su inconformidad con esta situación mediante sus redes sociales, en donde criticó que Apple se niegue a incluir X y Grok en su sección de aplicaciones recomendadas, a pesar de que X es la app de noticias número uno en el mundo y Grok está entre las cinco más utilizadas.

Musk también cuestionó si esta conducta obedece a motivos políticos o a una estrategia deliberada para suprimir a la competencia.