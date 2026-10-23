Músico mexicano lleva a juicio mordedura de perro policial en EUA

Salvador Alonso Guerrero-Salmerón, quien no habla inglés, fue atacado por el perro después de no entender las advertencias de los agentes sobre el animal

Varios policías del área metropolitana de Denver (Colorado) afrontan esta semana un juicio por presunto uso excesivo de la fuerza después de que un perro policial mordiera en 2023 al músico mexicano Salvador Alonso Guerrero-Salmerón, quien se encontraba de turismo en Estados Unidos.

Guerrero-Salmerón, quien no habla inglés, fue atacado por el perro después de no entender las advertencias de los agentes sobre el animal, que anunciaban por altavoz su presencia en un español deficiente y pronunciaban "pedo" en lugar de "perro", según su abogado.

En marzo de 2023, un equipo de operaciones especiales (SWAT) ingresó en una vivienda para detener a un sospechoso que no tenía relación alguna con el músico mexicano.

Guerrero-Salmerón, quien tenía visa de turista, había alquilado una habitación en la vivienda mientras promocionaba su grupo musical y realizaba presentaciones en Estados Unidos.

Uno de los policías "intentó decir en español a modo de advertencia sobre un perro policial, y, aunque parezca mentira y no es broma, decía cosas como: '¡Pedo policía, pedo la madera! ¡Y tenemos un pedo policía, entrada de madera!'", relató Luke McConnell, el abogado del músico.

McConnell subrayó que Guerrero-Salmerón creyó que unos delincuentes habían entrado en la propiedad y permaneció en su habitación, desde donde pidió ayuda por mensaje de texto a la propietaria.

Posteriormente, los agentes derribaron la puerta y el perro policial mordió al mexicano, quien, según sus abogados, estaba desarmado y sostenía sus documentos de identificación.

"La policía no puede ordenar a un perro que ataque a alguien a menos que esa persona represente una amenaza suficiente para justificar ese nivel de fuerza", dijo McConnell en el inicio del juicio este martes.

Indicó que el músico sufrió lesiones en un brazo, afectando su capacidad para continuar su actividad profesional.

Guerrero-Salmerón fue detenido inicialmente por desobedecer una orden policial, pero posteriormente se retiró ese cargo.