Museo Británico retira término Palestina de paneles

El Museo Británico eliminó 'Palestina' de exposiciones del antiguo Oriente Medio tras quejas por su uso histórico impreciso

El Museo Británico retiró la palabra “Palestina” de varias exposiciones dedicadas al antiguo Oriente Medio, luego de recibir quejas por el uso del término para describir regiones y civilizaciones previas a su acuñación como concepto geográfico moderno.

De acuerdo con el diario The Telegraph, mapas y paneles informativos sobre el antiguo Egipto y los navegantes fenicios identificaban la costa oriental del Mediterráneo como Palestina, e incluso describían a algunos pueblos como “de ascendencia palestina”.

Quejas y revisión histórica

Las modificaciones se realizaron tras inquietudes planteadas por el grupo Abogados del Reino Unido para Israel, una asociación voluntaria de letrados, que envió una carta al director del museo, Nicholas Cullinan.

En la misiva, el colectivo señaló que aplicar retrospectivamente un solo nombre, Palestina, a toda la región a lo largo de miles de años “borra los cambios históricos y crea una falsa impresión de continuidad”.

También argumentaron que el uso del término podría diluir referencias a los antiguos reinos de Israel y Judea, surgidos alrededor del año 1000 a. C., y replantear de forma imprecisa los orígenes de los israelitas y del pueblo judío.

Ajustes en exposiciones

Tras las quejas, conservadores del museo reconocieron que el término carecía de un significado geográfico preciso en contextos históricos tan antiguos y aceptaron revisarlo en los paneles.

Algunas exposiciones sobre Egipto ya fueron modificadas para eliminar referencias a Palestina, y existen planes para revisar otros espacios informativos a fin de evitar el uso del término en contextos que puedan resultar anacrónicos.

El debate se enmarca en una discusión más amplia sobre las denominaciones históricas y las reivindicaciones ancestrales en la región del Levante, donde la terminología tiene implicaciones culturales y políticas contemporáneas.