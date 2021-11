Mundo Animal: La inteligencia de los delfines

Estudios sugieren que los delfines están en segundo lugar en inteligencia, solo después de los humanos

Por: Aracely Castañon

noviembre, 19, 2021 11:09

Según las métricas actuales de la inteligencia, los delfines son uno de los animales más inteligentes del mundo.

Mientras que la inteligencia es difícil de medir en cualquier organismo, muchos estudios sugieren que los delfines están en segundo lugar en inteligencia, solo después de nosotros, los humanos. Sin embargo, los delfines también superan las pruebas de inteligencia.

La investigación muestra que los delfines reflejan el auto-reconocimiento, el aprendizaje cultural, la comprensión de los sistemas de comunicación basados en símbolos, y la comprensión de conceptos abstractos, comparable a los chimpancés y otros grandes simios.

Los delfines son extraordinariamente locuaces. No solo emiten silbidos y chasquidos, sino también series de sonidos fuertes. Lo lógico sería pensar que un animal de cerebro grande y naturaleza extremadamente social no desperdiciaría tanta energía en generar ruidos bajo las olas a no ser que esas vocalizaciones encierren algún tipo de contenido con significado.

Pese a los avances de la ciencia, gran parte de la cognición de los delfines sigue siendo un misterio.