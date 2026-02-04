Multan a Estée Lauder por usar 'químicos eternos' en productos

La compañía se declaró culpable el pasado 13 de enero ante un tribunal canadiense por dos violaciones a la legislación ambiental vigente en el país

El gobierno de Canadá impuso una multa de 750 mil dólares canadienses a la empresa estadounidense de cosméticos Estée Lauder, luego de comprobar que importó y comercializó productos que contenían sustancias perfluoroalquiladas (PFAs), conocidas como “químicos eternos”. La sanción equivale a aproximadamente 550 mil dólares.

El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá informó que la compañía se declaró culpable el pasado 13 de enero ante un tribunal canadiense por dos violaciones a la legislación ambiental vigente en el país.

De acuerdo con las autoridades, Estée Lauder distribuyó de manera ilegal lápices para ojos que contenían perfluorononyl dimethicone, una sustancia clasificada dentro de los PFAs, caracterizada por su alta persistencia en el medio ambiente.

La presencia de estos compuestos fue detectada durante una inspección rutinaria realizada en 2023. Tras el hallazgo, el ministerio ordenó a la empresa ajustarse a las normas ambientales canadienses, sin embargo, la directiva no fue atendida.

Además de la sanción económica, el tribunal instruyó a Estée Lauder a notificar a sus accionistas sobre la condena. El monto de la multa será destinado al Fondo de Daños Ambientales del Gobierno de Canadá.

Los PFAs son considerados de alto riesgo debido a que se acumulan en los organismos, permanecen durante largos periodos en el ambiente y pueden causar efectos tóxicos incluso en bajas concentraciones. Estudios científicos los han relacionado con diversos problemas de salud, como cáncer, alteraciones hormonales, daños hepáticos, afectaciones al sistema inmunológico, así como complicaciones durante el embarazo y el desarrollo infantil.

En el entorno natural, estos compuestos afectan la reproducción, crecimiento y salud de especies como peces, aves y mamíferos.

Ante estos riesgos, Canadá y la Unión Europea han prohibido algunas variantes de PFAs, como los PFOS y PFOA, mientras que la Unión Europea analiza una prohibición más amplia. En contraste, Estados Unidos no cuenta con una prohibición federal sobre estas sustancias.