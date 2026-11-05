Mujer y su hija mueren en Canadá tras presunto ataque de oso

Sus familiares denunciaron su desaparición el domingo y los equipos de rescate localizaron el cadáver de la madre el lunes y el de la hija el martes.

Una mujer y su hija murieron en un presunto ataque de un oso 'grizzly', en la provincia canadiense de Columbia Británica, informaron las autoridades, que este miércoles continúan buscando al animal responsable.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Jennifer Balcarras, de 48 años, y su hija Selah Reed, de 20, que desaparecieron el sábado mientras paseaban por un sendero cercano a su vivienda en Bella Coola, una pequeña localidad de la costa del Pacífico canadiense.

Sus familiares denunciaron su desaparición el domingo y los equipos de rescate localizaron el cadáver de la madre el lunes y el de la hija el martes.

El Servicio de Conservación de Columbia Británica indicó que las pruebas encontradas apuntan a un ataque de un oso 'grizzly', aunque todavía no se ha determinado si intervino más de un animal.

Las autoridades colocaron trampas en la zona y advirtieron de que cualquier oso identificado como responsable será sacrificado para garantizar la seguridad pública.

Según estimaciones oficiales, Canadá alberga más de 380,000 osos negros, entre 28,000 y 30,000 'grizzlies' y alrededor de 16,000 osos polares. Estos últimos representan aproximadamente dos tercios de la población mundial de la especie.