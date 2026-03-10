Mujer va a prisión por ahogar a su bebé en el mar en España

La situación fue descubierta después de que vecinos de la zona observaron a la mujer caminando por la localidad con el cuerpo mojado de la bebé en brazos

Un tribunal en España ordenó el ingreso en prisión preventiva de una mujer venezolana de 29 años, señalada como presunta responsable de la muerte de su hija de apenas 20 meses, a quien habría ahogado en el mar en la costa de las Islas Canarias.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, luego de que se levantaran restricciones de acceso al expediente del caso que ha causado conmoción en la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, la mujer había llegado a las Islas Canarias hace aproximadamente siete meses acompañada de la menor.

Según su propia declaración ante el juez, la madre caminó con la niña hasta el paseo marítimo de la ciudad y posteriormente se introdujo en la zona de la costa.

Durante su testimonio, relató que en ese momento experimentó lo que describió como un impulso que la llevó a colocar a la pequeña boca arriba en uno de los charcos que se forman en la orilla por efecto de las mareas.

La mujer explicó que el agua en ese punto le cubría por debajo de las rodillas cuando colocó a la menor en el agua.

La situación fue descubierta después de que vecinos de la zona observaron a la mujer caminando por la localidad con el cuerpo mojado de la bebé en brazos.

Testigos señalaron que la mujer parecía desorientada, con la mirada perdida y caminando sin rumbo claro, por lo que alertaron a las autoridades.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad procedieron a su detención el pasado miércoles mientras se iniciaban las primeras investigaciones sobre la muerte de la menor.

Evaluación médica y psiquiátrica de la acusada

Dentro del proceso judicial, la mujer fue sometida a una valoración médica y psiquiátrica para determinar su estado mental.

De acuerdo con el informe de los especialistas que la evaluaron, la acusada mantiene un discurso coherente y estructurado, sin evidencias de alteraciones formales del pensamiento.

No obstante, los profesionales señalaron que durante la valoración mostró cierta indiferencia emocional al referirse a lo ocurrido.

Podría enfrentar prisión permanente revisable

Con base en los indicios recopilados durante la investigación inicial, el juez determinó que existen elementos suficientes para imputarle el delito de asesinato con alevosía.

En el sistema penal español, este tipo de delito puede castigarse con la pena de prisión permanente revisable, considerada una de las sanciones más severas dentro de la legislación del país.

Debido a la gravedad del caso, el tribunal ordenó su ingreso en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras continúan las investigaciones.

El juez justificó esta medida al considerar que existe riesgo de fuga, ya que la mujer no cuenta con arraigo en España y se encuentra en el país en situación migratoria irregular.

El proceso judicial seguirá su curso mientras las autoridades recaban más pruebas para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la menor.