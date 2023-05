Mujer termina a su novio y este le pasó la factura de gastos

La anécdota de una mujer se hizo viral en redes sociales después de contar que su novio le pasó una lista de gastos cuando fueron novios y tenía que pagarle

Por: Patricia Agüero

Mayo 16, 2023, 17:49

Antes del matrimonio, la pareja puede establecer un acuerdo prenupcial que indique cómo deben dividirse los bienes matrimoniales en caso de un divorcio.

Si la pareja se divorcia u obtiene una separación legal, todos los bienes matrimoniales se dividen de forma equitativa.

Sin embargo, una mujer fue sorprendida cuando después de terminar la relación con su novio, este le envío la factura de todo lo que habían gastado juntos y tendría que pagar la mitad de todo.

'No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que devolverle el favor como si no estuviera en una relación', escribió la mujer en el video publicado en su cuenta de TikTok.

Ayle Enriquez Mejorada, 22a años, de Adelaide , Australia , se volvió viral después de compartir la historia de la '' relación 50/50 ''.

La joven contó que después de terminar la relación que mantuvo por solo cuatro meses, su ahora ex novio le envió un extenso documento, donde había anotado todos los gastos.

En la lista que compartió en TikTok se pueden ver detalles como una salida a un restaurante de hamburguesas y a otro de pizzas , y hasta la gasolina para un 'largo viaje hacia el sur', le cobró.

Mirando hacia atrás a la relación fallida , la joven de 22 años estaba atónita de haberse conformado con algo como esto.

'Cuando he salido con hombres que ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta”, escribió al pie de la publicación.

El video que ahora es viral cuenta con más de 2 millones de reproducciones en TikTok.