Mujer se arrepiente de adoptar a su hija: 'nunca la amaré'

Una madre generó polémica al admitir que se arrepiente de haber adoptado a su hija y dijo que nunca sentirá por ella el mismo amor que tiene por sus hijos biológicos.

Fue a través del sitio web Reddit en donde la mujer reveló que después de tener exitosamente a su hijo mediante fecundación in vitro, pero cuando los médicos le informaron que sería muy difícil que se volviera a embarazar, así como costoso, ella y su esposo optaron por la adopción de su segundo hijo.

La pareja adoptó a una niña de una pareja muy joven, que aseguró, no estaban en condiciones de criar a una hija.

A pesar de que inicialmente sintió amor por la niña adoptada, la mujer confesó haber luchado por formar un vínculo con ella y, pero con el tiempo, incluso desarrolló sentimientos de resentimiento.

"La amaba mucho y no la traté diferente, pero nunca tuve la sensación de que fuera mía. A menudo me siento como si estuviera cuidando al hijo de otra persona", comentó la mujer.

"He intentado obligarme a sentirlo, pero no lo hago. Ahora tiene 15 años y nunca he sentido una conexión con ella", agregó.

La situación dio un giro cuando, inesperadamente, la mujer quedó embarazada de forma natural y supo que estaba esperando otra niña.

Este desarrollo tensó aún más su relación con su hija adoptiva, ya que comenzó a sentirse excluida de la dinámica familiar.

Admitió que "durante el embarazo , mis hormonas estaban por todas partes y comencé a odiar a mi hija adoptiva porque sentía que si hubiera esperado no tendría que haberla tenido".

"Sueno horrible, pero adoptarla fue un gran error. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo. La amo muchísimo, pero lamentablemente no tanto como a mis hijos biológicos ", expresó.

A pesar de que pidió la comprensión de los usuarios, esto rápidamente la criticaron y le dijeron que necesitaba buscar ayuda de un profesional.

"Terapia para ti. Bajo ninguna circunstancia le digas a tu hija que no la amas tanto como a tus hijos biológicos, aunque eso es algo que no es difícil pasar por alto".

