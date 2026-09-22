Mujer rusa de 44 años da a luz a su decimoséptimo hijo

Una mujer rusa de 44 años dio a luz a su decimosexto hijo en Moscú; el bebé, llamado Filip, pesó 4.54 kilos y midió 56 centímetros.

Una mujer rusa de 44 años ha dado a luz a su decimosexto hijo en un hospital de la región de Moscú, informaron hoy fuentes sanitarias.

"La mujer dio a luz a un niño sano que pesó 4 kg y 540 gramos y midió 56 cm", informó el Ministerio de Sanidad en un mensaje en redes sociales.

Según las autoridades, el bebé recibió el nombre de Filip.

"La familia numerosa tiene ahora 12 niñas y 5 niños", agregaron.

La hija mayor de la mujer tiene 22 años.

"Un decimoséptimo parto es un caso especial que requiere la máxima concentración, un enfoque personalizado y el trabajo coordinado de todo el equipo. Nos enorgullece que esta mujer nos haya confiado el nacimiento de su bebé y nos alegra haber estado a la altura de esa confianza", señalaron en el hospital.