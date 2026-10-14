Mujer recibe multa por asustar con foto falsa de un oso con IA

En septiembre, una mujer de Magdagachi creó con ChatGPT una foto falsa de un oso para hacerle una broma a una amiga y se la envió.

La Justicia rusa impuso una multa de 15,000 rublos (3,288 pesos mexicanos) a una mujer que generó con inteligencia artificial (IA) la foto de un oso y asustó a los vecinos de su localidad, en momentos en que Rusia sufre una invasión de estos animales y se han reportado múltiples ataques a humanos.

Según indicó en Telegram el servicio de prensa de los Tribunales de la región de Amur, un juez de paz del distrito judicial Magdaganinski multó a la mujer por publicar la foto del oso generada por IA en redes sociales.

La imagen publicada asustó a sus vecinos, que solicitaron ayuda a la policía local.

La causa judicial indica que en septiembre pasado la mujer, residente de Magdagachi, quiso hacer una broma a su amiga y generó con ayuda de ChatGPT la foto de un oso que deambulaba por una de las calles de la localidad, tras lo cual le envió la foto.

Sin embargo, la broma fue tomada en serio por otras personas y la imagen se tornó viral, por lo que la policía recibió múltiples llamadas de auxilio.

Una de las vecinas de la localidad comentó que tras ver la foto durante todo el día no se atrevió a salir de su casa para hacer las compras.

La información llegó hasta la autoridad local que llamó a su vez a cazadores y especialistas para dar caza al animal.

Tras el incidente la mujer llamó a la policía y confesó que la foto había sido generada por IA. Durante el juicio admitió su responsabilidad y expresó su arrepentimiento, al explicar que solo intentaba bromear.

La corte consideró como atenuantes que su confesión y arrepentimiento, por lo que bajó considerablemente el monto de la multa, establecida por la ley en 30,000 rublos (6,575 pesos mexicanos), y no le confiscó el celular en el que generó la foto.

Este incidente adquiere mayor relevancia debido al gran número de encuentros entre osos y humanos durante la última temporada, que ha provocado la muerte de al menos 26 personas desde marzo pasado.