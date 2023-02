Mujer recibe cachetada de su esposo en transmisión de TikTok

El video de la agresión física a la joven de 19 años se viralizó rápidamente causando la indignación en España, mientras tanto el hombre ya fue detenido

Por: Patricia Agüero

Febrero 01, 2023, 17:00

Un nuevo caso de violencia de género está causando indignación en España a raíz de una transmisión en vivo en TikTok en donde un hombre le dio una fuerte cachetada a su novia mientras platicaba con otros jóvenes.

Los hechos se registraron durante la madrugada del sábado 28 de enero del presente año cuando la joven identificada como Sonia platicaba con otros tres jóvenes durante un directo a través de TikTok.

Fueron los mismos jóvenes quienes pidieron que se asomara el hombre que hablaba detrás de la cámara de Sonia, pero cuando esta insistió a su pareja que se asomara, el sujeto le propinó una fuerte cachetada.

Los jóvenes quedaron impactados por la agresión que habían visto hacia la joven de 19 años de edad. Después de un silencio y risas nerviosas, la mujer respondió:

'Sin palabras, no es por vosotros, es que él ya estaba enfadado conmigo porque contesté a unas preguntas', explicó la joven. Sorprendidos, los jóvenes le preguntaron a Simona quien era el hombre a lo que respondió que era su padre quien la había golpeado.

Un usuario que reaccionó al video señaló que en ningún caso una agresión es justificable, a lo que Simona respondió:

'Si para ti esto está bien que un papá vea a su hija hablando así y que no reaccione pues okey amigo para mi familia y en mi cultura no es normal'.

Tras el revuelo que causó la agresión, Simona reapareció en otra transmisión junto a su pareja para aclarar que todo había sido actuado para ganar seguidores, pero no pensaron que 'las cosas se iban a poner tan feas'.

Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes y el hombre acudió a la comisaría de policía de la localidad de Soria para denunciar que era víctima de amenazas tras la viralización del video, pero las autoridades aprovecharon para detenerlo.

El sujeto, de nacionalidad búlgara, se negó a llegar a un acuerdo con la Fiscalía quienes piden para el hombre una pena de un año de cárcel, así como una orden de alejamiento para la víctima.

Al no contar el hombre con antecedentes penales, el juez no concedió la orden, debido a que no considera que existe una 'situación objetiva de riesgo' para la víctima.

Simona tampoco presentó una denuncia contra su pareja, y al contrario pidió que no la separaran de su esposo y de su hijo de dos años de edad.