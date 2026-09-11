Mujer recibe 102 años de cárcel por asesinar a joven de 16 años

Elvia Cabrera Rivera fue condenada a 102 años de cárcel por asesinar a una joven de 16 años en Puerto Rico en agosto de 2025.

La puertorriqueña Elvia Cabrera Rivera fue condenada este jueves a 102 años de cárcel por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts en agosto de 2025, un caso que se volvió muy mediático en Puerto Rico.

La mujer enfrenta 99 años de prisión por asesinato en primer grado y 3 años por violación a la Ley de Armas, a ser cumplidos de manera consecutiva en una institución penal.

"La sentencia constituye la consecuencia directa de un acto de extrema violencia que le arrebató injustamente la vida a una niña y dejó una pérdida irreparable para su familia", afirmó en un comunicado la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La titular de Justicia reconoció que "ninguna sentencia podrá reparar el dolor provocado por su muerte", pero expresó su esperanza en que esta determinación brinde a su familia "la certeza de que su caso fue defendido con firmeza y que la culpable por su muerte responderá por sus actos".

El pasado 23 de julio, un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres emitió de forma unánime un veredicto de culpabilidad contra Cabrera Rivera sobre un crimen en el que también está coacusada su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años.

Durante el proceso judicial, varios testigos declararon que vieron a la mujer sacar un objeto punzante de su bolso y entregárselo a su hija, quien presuntamente apuñaló en múltiples ocasiones a Gabriela Nicole, que tenía 16 años en el momento de su muerte.

El caso se remonta a agosto del 2025, cuando una trifulca en el pueblo de Aibonito, en el centro de la isla, culminó con dos menores heridos. Gabriela Nicole murió el día 11 de ese mes tras recibir 11 puñaladas.