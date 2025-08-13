Mujer queda colgada a nueve metros de alto en rueda de la fortuna

Según testigos, la mujer presuntamente perdió el equilibrio cuando viajaba en una de las cabinas de la atracción y quedó apenas sujetada de la cabina

Una mujer vivió un momento de angustia al terminar colgada a unos nueve metros del suelo tras caer de una de las cabinas, de un juego mecánico.

El hecho ocurrió en una rueda de la fortuna de una feria de Bhatapara, en el estado indio de Chhattisgarh.

Según testigos, la mujer presuntamente perdió el equilibrio cuando viajaba en una de las cabinas de la atracción y quedó apenas sujetada de esta mientras la rueda seguía girando.

En un video compartido en redes sociales, la mujer se ve colgando de la atracción en la parte alta. En un momento, la mujer se acerca al suelo, pero no logra soltarse y vuelve a ser elevada.

Un hombre con camisa roja y pantalones blancos trepó rápidamente por las barras metálicas de la atracción y logró subirse a la cabina contigua. En las imágenes, el hombre sujeta el brazo de la mujer y la sostiene mientras se desliza hacia una cabina rosa debajo de ella.

La mujer logra ponerse a salvo tras ingresar con ayuda de los ocupantes a la cabina debajo de ella.

La seguridad y el cumplimiento normativo de la atracción están siendo investigados.