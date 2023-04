Mujer pide perdón de rodillas por ser infiel con el ¡cuñado!

Una mujer se olvidó de toda dignidad para obtener el perdón de su pareja a quien le fue infiel con su hermano y señaló que solo fue un 'desliz'

Por: Renata Medina

Abril 13, 2023, 17:15

Mucho se habla que las mujeres deben tener amor propio antes de perdonar una infidelidad a sus parejas, pero en esta ocasión a una mujer no le importó arrodillarse frente a su pareja para que la perdonara por haberlo engañado con su ¡cuñado!

La dramática historia fue compartida en redes sociales y muestran a una mujer que en complicidad con una amiga esperó a su expareja que descendió de un camión urbano para pedirle perdón por 'dormir' con su hermano.

'Perdóname Jaime, solo fue un desliz', se lee en la cartulina que sostiene la amiga, mientras un hombre toca la guitarra como serenata.

Como era de esperarse el hombre no quería saber más de la mujer que un día juró amarlo, pero no le importó engañarlo con su propio hermano.

Jaime continúo caminando para alejarse de la mujer, pero fue alcanzado por esta quien no le importó arrodillarse frente a él para pedirle perdón.

Mientras tanto, las personas a su alrededor le gritaban que la perdonara, mientras que otros lo llamaban 'cachudo' (que es objeto de infidelidad por parte de su pareja)

Aunque no se sabe cómo termino la pareja ese día, en otro video la mujer dice entre sollozos estar desesperada por no saber de Jaime y menciona que ella no lo quería hacer (infiel) y le pidió de nueva cuenta perdón.





Aunque dicen que el tiempo cura las heridas, quizás sea más difícil para Jaime al haber sido con un integrante de su propia familia quien le recordará siempre la infidelidad de la mujer que creyó que lo amaba.

Por su parte, la reacción de los usuarios se dividió en redes sociales, mientras algunos aconsejaron a Jaime que no perdonara a la mujer porque si le fue infiel una vez, lo hará de nuevo, otros tomaron con humor los videos y señalaron que se trataba de una actuación de la pareja como presuntos creadores de contenido.