Mujer muere durante cirugía estética; esposo la operó

Una mujer se sumó a la lista de personas que lamentablemente perdieron la vida en un quirófano tras someterse a una cirugía estética, lo curioso en este caso es que el cirujano se trataba de su esposo.

Ahora, el cirujano plástico de Florida, Dr. Ben Brown, de 40 años, está bajo investigación después de que su esposa murió mientras él le realizaba 'varios' procedimientos, supuestamente mientras ella estaba sobremedicada con un medicamento que solo usaba porque a él se le había acabado el habitual.

Hillary Brown, madre de tres hijos, de 33 años, sufrió un ataque cardíaco y sufrió un paro cardíaco mientras su esposo la estaba operando el 21 de noviembre en el Hospital Restore Plastic Surgery en Gulf Breeze.

La mujer pasó una semana en coma, después su familia decidió quitarle el soporte vital porque había sufrido un daño cerebral extenso debido a la falta de oxígeno. Sus órganos fueron donados.

Una llamada al 911 indicó que una paciente estaba sufriendo un paro cardíaco después de haber sido posiblemente 'sobremedicada'.

"Hillary Brown estaba en el proceso de varios procedimientos quirúrgicos cuando experimentó varias convulsiones y luego sufrió un paro cardíaco", agrega el comunicado, sin dar más detalles sobre exactamente qué cirugías se sometían en ese momento.

Brown les dijo a los padres de su esposa, Marty y Dixie Ellington, que se había quedado sin el medicamento que usaba habitualmente, por lo que le había recetado a su esposa uno diferente, le dijeron al medio USA Today.

La Unidad de Delitos Mayores de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Rosa está investigando la muerte, según los informes.

Su esposa, que tenía tres hijos pequeños de un matrimonio anterior y también trabajaba en la clínica, había estado casada con Brown, que tiene dos hijos, durante unos dos años..

El 7 de abril, Hillary escribió en Instagram : "He sido culpable de amar tanto a alguien que comencé a arreglarlo y no me di cuenta de que me estaban rompiendo".

Ella no se refirió a una relación específica en la publicación.

Restore Plastic Surgery tiene dos demandas por negligencia abiertas en su contra, aunque sólo una incluye a Brown como acusado.

En ese caso, Wendy y William Carden alegan que él utilizó "materiales extraños" en una cirugía mamaria posterior a una mastectomía sin su consentimiento en 2018, causando infección y sepsis, informó el medio.

