Christina Blake, de 38 años, murió tras caminar hacia la hélice de una avioneta con el motor encendido en un aeropuerto de Alaska

Una mujer de 38 años murió luego de caminar hacia la hélice de una avioneta que mantenía el motor encendido en el aeropuerto de Big Lake, en Alaska, Estados Unidos. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente ocurrido el martes 24 de noviembre.

La víctima fue identificada como Christina Blake, residente de Wasilla. De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Estatal de Alaska, conducía un vehículo por una calle de rodaje del aeropuerto cuando una aeronave monomotor Taylorcraft F19 aterrizó y se detuvo para permitirle despejar el paso.

Sin embargo, Blake salió de su vehículo, se acercó a la aeronave y caminó directamente hacia la hélice, que continuaba girando.

Autoridades investigan por qué se acercó al avión

Los equipos de emergencia, entre ellos policías, bomberos y paramédicos, acudieron al aeropuerto alrededor de las 16:59 horas. Pese a los intentos por salvarle la vida, la mujer fue declarada muerta en el lugar.

El piloto resultó ileso y no había pasajeros a bordo de la avioneta. Según las autoridades, el hombre intentó detener el motor cuando observó que Blake se aproximaba a la aeronave.

El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Alaska, Austin McDaniel, indicó que la mujer hizo un gesto hacia el piloto antes de acercarse, aunque hasta ahora no se ha determinado qué intentaba comunicar.

Los investigadores tampoco encontraron una relación aparente entre Blake y el piloto, la aeronave o el aeropuerto. Además, señalaron que no consideran que la mujer se haya acercado intencionalmente a la hélice.

La NTSB también investiga el accidente

El cuerpo de Christina Blake fue trasladado a la oficina del médico forense estatal para practicarle una autopsia, mientras las autoridades buscan establecer la causa y las circunstancias de su muerte.

La Policía Estatal de Alaska también revisará si existió alguna violación a las leyes estatales que pudiera haber contribuido al fallecimiento.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) fue notificada y abrió una investigación. La Administración Federal de Aviación (FAA) también podría revisar aspectos relacionados con el aeropuerto, el piloto y la aeronave.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado por qué Blake circulaba por la calle de rodaje ni qué ocurrió antes de que descendiera de su vehículo.