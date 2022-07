Mujer mata piojos en Nueva York y se vuelve ¡rica!

En un día bueno, Edith llega a ganar hasta 5 mil dólares

Por: Patricia Agüero

julio, 20, 2022 22:41

Eliana Edith Ortega acompañada de su hija de 8 años salió de Ecuador y se aventuró a perseguir el "sueño americano".

En el 2014 y a sus 36 años, Edith llegó a Nueva York desde donde luchó para tener una mejor calidad de vida.

Sin embargo, su estadía en un país diferente al suyo no fue fácil, el no saber inglés se convirtió en un obstáculo.

La mujer reveló que tuvo tres trabajos al mismo tiempo para poder sobrevivir junto con su hija.

Edith lloraba todos los días, se sentía desmotivada y estaba a punto de rendirse, pero ver a su hija le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante.

Como una luz al final del túnel, Edith entró a trabajar en una empresa que ofrecía el servicio de matar piojos en las escuelas.

"Si me sorprendí. Me sorprendí porque nunca me había imaginado que era un trabajo. Y también pensaba igual que todo el mundo piensa aquí, ¿en Estados Unidos hay piojos?", relató Edith en entrevista para Univision41.

Y de un momento a otro, Edith comenzó a ganar ¡miles de dólares! en un solo día.

Así que decidió abrir su propia empresa dedicada a matar piojos, dice que cobra 500 dólares por persona y ahora gana el triple de lo que obtenía en sus anteriores empleos.

Edith motivó a las madres solteras a no rendirse y a luchar por alcanzar las metas que se propongan.

"Sí se puede y las madres latinas somos guerreras, somos luchonas, entonces sí se puede, se puede con esfuerzo, con dedicación, con enfoque, con visualización, sí", motivó Edith.

