Mujer mata a golpes a su hijo de 14 años por no limpiar la cocina

Una mujer fue acusada este martes de homicidio en segundo grado en relación con el asesinato de su hijo de 14 años de edad en Seattle, Washington.

Denaya Young, de 29 años de edad, le propinó a su hijo una brutal golpiza con un cable de HDMI cuando descubrió que no había limpiado la cocina. Lo golpeó sin descanso por al menos tres horas hasta que dejó de moverse.

El menor suplicó en reiteradas ocasiones a su madre que ya no le pegara, pero este fue ignorado. Incluso el adolescente cayó al suelo varias veces, que la madre pensó que estaba bromeando.

Fue hasta que el menor dejó de moverse que la mujer esperó cinco minutos y después llamó al 911 para confesarle a la policía que había estado azotando a su hijo con un cable de extensión cuando este dejó de responder.

Según el médico forense del condado de King, el niño sufrió al menos 1,172 lesiones distintas durante el abuso, que duró más de tres horas. El forense declaró que la causa de su muerte fue un traumatismo contundente múltiple. Luego sufrió el síndrome de respuesta inflamatoria súbita (SIRS), en el que el cuerpo envía sangre a tantas áreas del cuerpo que no puede sostener el corazón.

Durante el abuso, en la casa estuvieron presentes tres niños pequeños y otro adulto. El novio de Young y padre de sus otros hijos dijo que escuchó la agresión y, cuando la policía le preguntó por qué no intervino, dijo: "No quiero intervenir y que me ataquen".

Robinson vivía con su madre desde agosto. En un principio había venido a visitar a Young, pero ella no lo devolvió a su tutora legal, la hermana de ella, según las acusaciones.

Young permanece detenida en la cárcel del condado de King con una fianza de 3 millones de dólares. Su próxima audiencia judicial será el 13 de febrero a las 8:30 a. m.

