Mujer mata a esposo e hijos, entre ellos una bebé de 6 días

Al llegar a la vivienda, los oficiales se encontraron con una dantesca escena con los cuerpos de la familia con heridas de bala en la cabeza.

Habitantes de una comunidad de Los Ángeles, California, permanecen consternados tras una tragedia familiar en la que una mujer presuntamente acabó con la vida de su esposo y sus dos hijos pequeños antes de quitarse la vida.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo dentro de la vivienda familiar ubicada en la comunidad de North Hills, luego de que autoridades recibieran el reporte de un tiroteo en el domicilio.

Policías encontraron a la familia con heridas de bala

Al llegar al lugar, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles localizaron una escena con los cuatro integrantes de la familia sin vida y con heridas de bala en la cabeza.

Las víctimas fueron identificadas como Marine Basmajian, de 30 años; su esposo Khajag Basmajian, de 31; así como sus hijos Alec, de 2 años, y Ella, una bebé de apenas seis días de nacida.

La agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, Rosario Cervantes, confirmó al medio local que el caso es investigado como un asesinato-suicidio.

"Se considera un caso de asesinato-suicidio".

Familia plantea posible influencia de depresión posparto

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que confirmó la identidad de las víctimas, Khajag murió por un disparo en la cabeza catalogado como homicidio, mientras que Marine falleció a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

Los dos menores también presentaban heridas de bala en la cabeza.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente cuál habría sido el móvil del crimen. Sin embargo, familiares han planteado la posibilidad de que la depresión posparto pudiera haber influido en lo ocurrido.

En una campaña de recaudación de fondos difundida en lnternet, Khajag fue descrito como "un esposo devoto, un padre amoroso, un hijo querido, un hermano y un amigo".

Por su parte, Marine fue recordada como una "madre y esposa cariñosa que encontraba consuelo en la organización y disfrutaba compartir tiempo con sus seres queridos".

La investigación sobre las cuatro muertes continúa en curso.