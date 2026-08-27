Mujer embarazada panamá

Una mujer embarazada de ocho meses fue asesinada en Panamá de un disparo, pero el bebé fue extraído a tiempo y permanece en cuidados intensivos en un hospital.

Este hecho de violencia ocurrió el pasado domingo, cuando un hombre de 31 años atacó a tres personas, incluida la única víctima mortal.

El atacante fue imputado del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de una mujer embarazada, y de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de un bebé y dos personas más, indicó la nota informativa, que no ofrece detalles sobre la condición de los heridos.

Los hechos investigados se registraron la noche del pasado 23 de agosto en el sector de Guarumal en la provincia de Panamá Oeste, aledaña a la capital, "cuando, producto de un disparo, una mujer con ocho meses de embarazo perdió la vida, poniendo en peligro la vida del bebé, quien permanece en cuidados intensivos", indicó el reporte.