Mujer de Tennessee sobrevive a su ejecución tras 30 años en pausa

Tras dos tandas de pentobarbital, Pike siguió viva y los testigos pudieron escuchar su respiración durante una hora antes de ser obligados a abandonar el lugar

Christa Pike, la mujer que llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee, sobrevivió este miércoles a las dos dosis de pentobarbital administradas durante su ejecución, que quedó sin completar y deja ahora en incertidumbre el futuro de la condena a muerte que le fue impuesta en 1996 por un asesinato.

La ejecución comenzó después de que el Tribunal Supremo levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, dejando nuevamente vía libre al estado para aplicar la pena capital.

Sin embargo, tras las dos tandas de pentobarbital, Pike continuó con vida y los testigos pudieron escuchar su respiración durante casi una hora antes de ser obligados a abandonar el lugar, en un episodio para el que, según los propios periodistas presentes, el protocolo de Tennessee no parece establecer qué hacer.

Una ejecución inconclusa

Los testigos describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto. Pike permaneció despierta durante buena parte de la primera fase, habló con funcionarios y cantó junto a su guía espiritual, quien permaneció a su lado durante el proceso.

La primera cortina que separa a los testigos del lugar de la ejecución se cerró alrededor de las 19:46 hora local (00:46 GMT), pero volvió a abrirse tres minutos después.

Los periodistas observaron entonces que Pike seguía respirando y que su guía espiritual regresaba a la habitación y, poco después, comenzó una segunda ronda de administración del fármaco.

Tras esa segunda tanda, los testigos volvieron a escuchar respiración, fuertes ronquidos y también observaron movimientos de cabeza y cuello y, en un momento, Pike levantó la cabeza mientras permanecía sobre la camilla.

La cortina se cerró nuevamente alrededor de las 20:05 y los periodistas continuaron escuchando su respiración hasta que fueron obligados a abandonar la zona, aproximadamente a las 20:53.

Un escenario incierto

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó durante una conferencia posterior que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y una segunda tanda si la primera no produce el efecto esperado.

El procedimiento establece el uso de cuatro jeringas, dos de ellas con 50 mililitros de pentobarbital, y permite repetir la administración, pero la periodista señaló que las instrucciones no especifican qué ocurre si una persona permanece con vida después de recibir ambas tandas, una situación que los periodistas calificaron de extraordinaria.

Los testigos también vieron posteriormente salir una ambulancia de la prisión con las sirenas encendidas, aunque no pudieron confirmar quién viajaba en ella.

Hasta el momento, tampoco han podido determinar si el fallo estuvo relacionado con la administración del fármaco, con el acceso intravenoso u otro problema durante el procedimiento.