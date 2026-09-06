Mujer de Illinois es acusada de matar a su hijo de 2 años

Corie Walsh fue acusada de matar a su hijo Barrett, de 2 años, quien fue encontrado ahorcado en el sótano de su casa en Illinois

Una mujer de 40 años fue acusada de asesinato después de que su hijo de 2 años fuera localizado inconsciente y con signos de asfixia en el sótano de su vivienda, en Frankfort, Illinois.

La acusada, identificada como Corie A. Walsh, también fue encontrada herida en el baño de la casa, en lo que las autoridades describieron como un aparente intento de suicidio.

La policía acudió al domicilio poco después de las 4:00 de la tarde del martes, luego de recibir un reporte sobre un menor que no respondía.

Una vecina intentó salvar al niño

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a una vecina realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar al pequeño Barrett Walsh.

De acuerdo con los documentos judiciales, la mujer había encontrado al niño ahorcado en el sótano, lo descolgó e inmediatamente comenzó a practicarle RCP mientras solicitaba ayuda al número de emergencias.

Sin embargo, el menor ya se encontraba frío y sin pulso. Fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La oficina del forense del condado de Will determinó inicialmente que la muerte del niño era un aparente homicidio.

Los resultados preliminares de la autopsia señalan que Barrett murió por asfixia provocada por la compresión del cuello mediante una ligadura.

La madre fue localizada herida en una bañera

Mientras los servicios de emergencia atendían al menor, los policías localizaron a Walsh en el baño del dormitorio principal, donde estaba completamente vestida y dentro de una bañera con agua ensangrentada.

Según los documentos judiciales, la mujer presentaba cortes en las muñecas y los muslos. Fue llevada a un hospital para recibir atención médica y sus lesiones no fueron consideradas potencialmente mortales.

Durante la intervención policial, Walsh habría declarado que le hizo daño a su hijo porque, según ella, el pequeño era “el diablo” y “el anticristo”.

Una vecina también relató a los investigadores que encontró a la mujer con un cuchillo mientras aparentemente se provocaba lesiones.

La testigo logró quitarle el arma blanca y colocarla en el fregadero. Posteriormente, los agentes aseguraron el cuchillo como evidencia.

Estaba pendiente del juicio de Lindsay Clancy

Antes de la muerte de su hijo, Walsh había mostrado un fuerte interés en el juicio de Lindsay Clancy, una mujer acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023.

De acuerdo con los fiscales, Walsh comentaba activamente sobre ese proceso en chats grupales con amigas. Sus últimos comentarios sobre el caso habrían ocurrido alrededor de las 12:30 del martes, aproximadamente tres horas y media antes de que las autoridades fueran alertadas sobre lo ocurrido en su vivienda.

En ese momento, el jurado del juicio de Clancy se encontraba deliberando. El proceso terminó el viernes con la anulación del juicio.

La policía de Frankfort informó que Walsh fue acusada el viernes de tres cargos de asesinato en primer grado.

Los fiscales solicitaron que se le negara la libertad provisional mientras continúa el proceso judicial y presentaron ante el tribunal los antecedentes y elementos relacionados con la muerte del menor.

El caso continúa bajo investigación y corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad penal de la acusada.