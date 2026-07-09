Mujer de 46 años da a luz a su decimosexto hijo en Moscú

"Tanto la madre como el recién nacido se encuentran bien", afirmaron los médicos, que agregaron que el bebé es un niño.

Una moscovita de 46 años se ha convertido en madre por decimosexta vez, informaron este miércoles las autoridades locales.

"Una mujer se convirtió en madre por decimosexta vez en una maternidad de Moscú", señala un comunicado del Ministerio de Sanidad.

Según la nota, el bebé nació sano, con un peso de 4,200 gramos y una estatura de 56 centímetros.

"Tanto la madre como el recién nacido se encuentran bien", afirmaron los médicos, que agregaron que el bebé es un niño.

En la familia numerosa ya hay ocho hijos y siete hijas.

Según medios locales, la moscovita tuvo a su primer hijo a los 23 años, un año después de casarse.

La familia Ilyuchik es una de las más numerosas de Rusia: Elena y Valery, el matrimonio formado por Elena, son padres de dieciséis hijos. Su noveno hijo nació en una maternidad de Moscú. Los médicos del Hospital Clínico Municipal n.º 29 admiten con sinceridad que estaban muy preocupados por la salud de la madre, ¡ya que este era el decimosexto parto de Elena! Pero todo salió a la perfección: la madre, con tantos hijos, superó la prueba con éxito y el bebé nació sano y fuerte.

Toda la familia se reunió en el hospital para recibir a Elena y al bebé. Para el nacimiento del niño, los hermanos se vistieron de azul, por supuesto: ¡todos le dieron la bienvenida al recién nacido!