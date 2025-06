Mujer contrató a sicarios para matar a su esposo en luna de miel

Una mujer y tres hombres, presuntos sicarios contratados por ella, fueron detenidos este lunes en el noreste de la India acusados de orquestar y ejecutar el asesinato del marido de ella durante su luna de miel, que tuvo lugar tras haber contraído un matrimonio concertado.

"Cuatro personas, incluida la esposa, fueron arrestadas en relación con el asesinato del hombre de Indore (en el centro de la India, de donde provenía la pareja) en (el estado de) Meghalaya", dijo hoy al diario Hindustan Times el director general de Policía de la región, Idashisha Nongrang.

El oficial añadió que la esposa presuntamente estuvo involucrada en el asesinato y que había contratado como sicarios a los tres hombres que finalmente terminaron con la vida de su esposo, cuyo cuerpo fue hallado en un desfiladero el pasado 2 de junio.

La pareja había sido vista por última vez el 23 de mayo.

Según el director general Nongrang, la esposa se entregó a la policía en otro estado, Uttar Pradesh, y, posteriormente, fue arrestada.

Según la Policía india, los tres detenidos previamente, en el noreste indio, habían confesado antes que la mujer los había contratado para efectuar el asesinato.

Según el jefe del Gobierno de Meghalaya, Conrad K. Sangma, las autoridades buscan a una cuarta persona implicada en el homicidio.

"En siete días se ha logrado un gran avance por parte de la Policía de Meghalaya en el caso del asesinato de Raja (el nombre del marido). Tres agresores han sido arrestados, la mujer se ha rendido y la operación sigue en curso para atrapar a un agresor más", dijo Sangma en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Por su parte, el padre de la presunta organizadora del crimen pidió una investigación más profunda sobre el suceso y denunció una supuesta persecución policial contra su hija.

"No he hablado con la familia de Raja Raghuvanshi (el asesinado). Sonam (la detenida) y Raja no se conocían antes del matrimonio. Fue un matrimonio concertado", añadió el padre.

En el rígido y jerárquico sistema hindú de castas, vigente en zonas rurales del país, la tradición manda que el matrimonio sea concertado por las familias de los contrayentes, que tienen en cuenta consideraciones tanto sociales como económicas o religiosas.

Las relaciones por amor o la ruptura del matrimonio, en el que se han pagado cuantiosas dotes, acarrean a menudo el repudio de los familiares de la pareja, una oposición cuyo extremo se manifiesta en los llamados "crímenes de honor" para recuperar la honra perdida.

