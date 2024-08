Mujer confunde muñeca sexual sin cabeza y llama a la policía

Una llamada de emergencia en Nueva Zelanda resultó ser un malentendido cuando una mujer confundió una hiperrealista muñeca sexual sin cabeza con un cadáver humano.

El incidente ocurrió en la playa Tapuae, en la costa noroeste del país, cerca de New Plymouth.

Alice Cowdrey, una residente de la zona, relató que mientras paseaba a su perro Sadie el día anterior, descubrió el inquietante objeto en la playa.

Cowdrey, sorprendida por la apariencia extremadamente realista de la muñeca, notó detalles como uñas pintadas y dedos del pie separados, que aumentaron su inquietud.

“Parecía tan real que me asusté mucho. No me acerqué demasiado, solo a unos 25 metros, porque estaba aterrorizada y pensaba que podría haber alguien observándome”, comentó Cowdrey.

Luego decidió contactar a la Policía.

Tres agentes acudieron rápidamente al lugar y se sorprendieron al descubrir que el “cadáver” era en realidad una muñeca sexual extremadamente realista, cuyo precio podría alcanzar miles de dólares.

Los policías, consternados pero aliviados, trasladaron la muñeca a la comisaría para investigar su origen.

Las autoridades aún no han determinado si la muñeca fue arrastrada por el mar o si alguien la colocó intencionalmente en la playa.





